Экс-тренер ЦСКА Газзаев заявил о финансовых потерях клубов РПЛ из-за отъезда легионеров

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию с отъездом иностранных игроков из Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «РБ Спорт».

«Наши клубы несут серьезные финансовые потери, когда легионеры уезжают бесплатно. Но у медали, как говорится, есть и другая сторона. У молодых российских футболистов появляется шанс заявить о себе и своих амбициях в полный голос — и повысить свое мастерство», — сказал Газзаев.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что иностранные игроки и тренеры получат право приостанавливать действие своих контрактов с российским клубами до 30 июня 2023 года.

Ранее хавбек московского «Динамо» Себастьян Шиманьски перешел в нидерландский «Фейеноорд» на правах аренды до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.