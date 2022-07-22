«Зенит» разгромил «Крылья Советов» во втором туре РПЛ

Петербургский «Зенит» на своем поле разгромил самарские «Крылья Советов» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 3:0.

На пятой минуте сине-бело-голубые получили право на пенальти, который решил исполнить Андрей Мостовой. Полузащитник не смог переиграть голкипера самарцев Ивана Ломаева, однако был точен на добивании.

На 12-й минуте хозяева получили право на еще один 11-метровый удар. В штрафной площади был сбит бразилец Малком. Пенальти реализовал Далер Кузяев.

На 31-й минуте Мостовой оформил дубль.

В следующем туре подопечные Сергея Семака на своем поле сыграют со столичным «Локомотивом». Матч пройдет 30 июля. «Крылья» на следующий день померятся силами с московским «Торпедо».

Ранее сообщалось, что «Зенит» вошел в топ-40 мирового клубного рейтинга по версии американского портала FiveThirtyEight.

Российский клуб, ранее занимавший 50-ю позицию, поднялся на десять строчек и теперь располагается на 40-м месте. Это лучший результат среди отечественных команд. Остальные российские клубы оказались за пределами топ-150.