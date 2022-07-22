Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Пензе собаки отрывают у автомобилей номера по ночам 14:23
Врач рассказала, кому нельзя есть яблоки 14:21
Петербуржец прострелил ногу мужчине, с которым у его жены возник конфликт... 14:21
Популярная тиктокерша-крановщица из Тюмени погибла при падении крана 14:21
Рада назначила генпрокурором Украины депутата от «Слуги народа» Андрея Костина 14:17
Российские физики разработали черный поглотитель света для солнечных батарей будущего 14:16
Биологи обнаружили в океане 30 новых видов животных на глубине четырех... 14:15
Лавров заявил, что многие страны понимают, что доллар ненадежен 14:08
ВС России применили трофейные винтовки против украинских военных 14:08
ИБ-эксперт Морозов напомнил о необходимости снимать галку автоподключения... 14:07
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Главный тренер «Крыльев» Осинькин описал диагноз Пиняева словами «болезнь нехорошая»

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Осинькин рассказал подробности случившегося с 17-летним игроком команды Сергеем Пиняевым.

Напомним, 20 июля футболисту во время тренировки стало плохо и он был госпитализирован. Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс.

«На тренировке он почувствовал недомогание, реанимации и скорой помощи не было. Он спокойно ушел с тренировки. Врачи его отвезли на консультацию к врачам. Сам я узнал только по факту. После этого он остался там на обследовании, оно прошло, мы знаем, что это левосторонний спонтанный пневмоторакс. Болезнь нехорошая, но его состояние нормальное.

Мы оптимистично смотрим на ситуацию, нам просто дальше надо сделать еще одно обследование. Как все будет развиваться дальше, мы скажем дополнительно, потому что сейчас комментировать это очень сложно», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Пиняев перешел в «Крылья Советов летом 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в одной встрече, не отметившись результативными действиями.

В минувшем сезоне ему удалось забить четыре мяча и сделать три результативные передачи в 30 матчах. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Ранее журналист Василий Уткин высказался о проблемах со здоровьем Сергея Пиняева.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть