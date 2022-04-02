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Экс-президент «Спаратка» об игре команды: чисто украинская философия

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился эмоциями после поражения «Спартака» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».

«Все видели, что гол правильно был не засчитан. Только потому, что все они рыдают по поводу отмены ВАР? Я что-то не заметил, чтобы «Спартак» так же рыдал в сторону мячей, которые отменяются в их ворота. Это интересный подход. Все что в нашу пользу — это хорошо, а все что против нас — это плохо. Чисто украинская философия», — передает слова Червиченко Sport24.

Напомним, что в концовке первого тайма красно-белые сумели поразить ворота Даниила Худякова, но после судьи рассмотрели у него офсайд.

Стоит отметить, что матч между командами мог не состояться. Дело в том, что столичный регион накрыл мощнейший снегопад. В итоге стартовый свисток прозвучал на час позже положенного.

После 23 матчей «Спартак» набрал 27 очков. Сейчас подопечные Паоло Ваноли располагаются на десятом месте. «Локомотив» благодаря этой победе набирает 37 очков и опережает в таблице «Краснодар». Москвичи располагаются на пятой позиции.

Ранее Николай Наумов назвал ничью более справедливым исходом матча команд.

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Футбол. Чемпионат России
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