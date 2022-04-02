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Обвиненная в «звездной болезни» чемпионка ОИ Степанова ответила Вяльбе

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Aaron Favila/AP

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о себе.

«Вступать в публичную полемику с руководством я, разумеется, не стану. Вины за собой не чувствую, но критику проанализирую и учту. А вообще, это отличный стимул доказывать правоту выбора на лыжне. Как говорил Иван Алексеевич Бунин, я не червонец, чтобы всем нравиться», — сказала Степанова в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Напомним, что сегодня Елена Вяльбе заявила, что единственная в составе сборной России, кто страдает «звездной болезнью» — это Вероника Степанова. Спортсменка активно ведет соцсети и появлялась на телевидении.

Свои последние старты этого сезона Степанова провела в феврале на молодежном чемпионате мира в норвежской Люгне, где стала третьей в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом и смешанной эстафете.

Степанова является самой молодой чемпионкой в истории лыжных гонок на Олимпийских играх. На Играх-2022 в Пекине в составе сборной России она завоевала золотую медаль в эстафете.

Ранее Анфиса Резцова осудила Вяльбе за слова о «звездной болезни» 21-летней Вероники Степановой.

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