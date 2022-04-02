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Стал известен победитель масс-старта на чемпионате России по биатлону

Биатлонист Томшин выиграл масс-старт на чемпионате России в Тюмени

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СБР

Биатлонист Василий Томшин одержал победу в гонке с общего старта на 15 км на чемпионате России в Тюмени.

Победитель прошел дистанцию за 39 минут 39,3 секунды и допустил два промаха. Второе место занял призер Олимпийских игр — 2022 и чемпион мира — 2017 в эстафетах Максим Цветков (отставание - 0,9 секунды; один промах). Третье место досталось Никите Поршневу (+31,3; 1).

В соревнованиях участвовали белорусские биатлонисты. Лучшим из них стал Никита Лобастов, занявший шестое место (+52,4; 4).

Чемпионат России завершится 3 апреля.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от своих соревнований российских и белорусских спортсменов на фоне ситуации на Украине. 29 марта IBU приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.

Ранее сообщалось, что первая команда Ханты-Мансийского автономного округа (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова и Кристина Резцова) одержала победу в женской эстафете на Кубке Союза биатлонистов России, который проходит в Тюмени.

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