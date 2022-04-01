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«Стыдно за него»: Навка отреагировала на слова министра спорта Британии о России

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Асатур Есаянц/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона о том, что что Россия считается изгоем на мировой арене спорта. Слова Навки передает «Спорт-Экспресс».

Отметим, так Хаддлстон отреагировал на то, что Россия подала заявку на проведение Евро-2028.

«Каждый день выходят новые эксперты. Бог им судья. Я не буду комментировать человека, который идет по улице и обзывается. Это недостойно. Мне стыдно за него», – сказала Навка.

Напомним, что Россия 23 марта подала заявку на проведение домашнего чемпионата Европы в 2028 или в 2032 году.

Стоит отметить, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не хочет видеть Россию в качестве претендентов и собирается собрать совещание, чтобы найти решение, как отказать в этом нашей стране.

Также в качестве потенциальных хозяев соревнований 2028 года называется Турция, а также совместная заявка Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса. На ЧЕ-2032 помимо России претендуют Турция и Италия.

Cтраны, которые примут чемпионаты Европы в 2028 и 2032 годах, будут названы в cентябре 2023 года.

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