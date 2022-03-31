Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на признание русского языка одним из официальных в Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, такое решение было принято на заседании 72-го конгресса ФИФА в Дохе.

«Русский — официальный язык ООН», — приводит слова представителя МИД «СЭ».

В конце февраля ФИФА и Cоюз европейcких футбольных аccоциаций (УЕФА) запретили роccийcким командам учаcтвовать в международных cоревнованиях. Российский футбольный союз (РФC) подал апелляции на эти решения в Cпортивный арбитражный cуд (CAS), которые будут раccмотрены в апреле–мае.

Ранее стали известны все возможные участники финальной стадии чемпионата мира — 2022 по футболу. 29 команд уже отобрались на ЧМ, еще шесть поборются за оставшиеся три путевки в Катар.

Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 1 апреля в Дохе. Это первый случай, когда турнир пройдет на Ближнем Востоке и в Северном полушарии на стыке осени и зимы.