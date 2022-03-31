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Юрлова-Перхт и Цветков победили в сингл-миксте на чемпионате России по биатлону

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российские биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков одержали победу в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Они представляли первую команду Санкт-Петербурга.

Вторыми стали Виктория Сливко и Евгений Гараничев, выступающие за Тюменскую область и проигравшие лидерам 26,9 секунды. Третьими пришли к финишу Тамара Дербушева и Кирилл Бажин из команды Свердловской области. Кристина Резцова и Петр Пащенко остались за пределами подиума.

Юрлова-Перхт в этом году впервые выступила на соревнованиях после долгой паузы, связанной с рождением второго ребенка. В активе 37-летней спортсменки есть золото чемпионата мира и Европы.

Напомним, что 26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

После Союз биатлонистов России (СБР) принял решение отказаться от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира.

Сейчас отечественные спортсмены сосредоточены на выступлении на чемпионате России.

Ранее Юрлова-Перхт рассказала о своем общении с иностранными спортсменами на тему отстранения россиян.

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