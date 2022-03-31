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«Ни о чем не жалею»: легионер «Спартака» Перейра высказался о переходе в московский клуб

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Люксембургский новичок «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра поделился мнением о правильности своего решения перейти в московский клуб. Его слова передает Tageblatt.

«Я ни о чем не жалею. Если принял решение, то придерживаюсь его. Моя работа — футбол, я стараюсь как можно лучше представлять национальную сборную и московский «Спартак», — сказал Перейра.

Напомним, полузащитник будет играть за московский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. Также известно, что красно-белые имеют возможность приоритетного права выкупа. Если этот пункт будет активирован, то контракт Перейры будет рассчитан до лета 2027 года.

26-летний Перейра в текущем сезоне принял участие в 26 матчах за «Янг Бойз», в которых отметился одной результативной передачей.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Перейра сыграл в четырех матчах, в которых ему удалось забить один мяч.

После 22 туров РПЛ «Спартак» располагается на девятой позиции, имея в активе 27 очков.

Ранее бывший защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов, который является воспитанником столичного ЦСКА, объяснил свой переход в стан принципиального соперника армейцев.

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