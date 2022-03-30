Железняков о допинге Валиевой: золота нас будут лишать любым способом

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, считает, что у России мало шансов отстоять свое право на золотую медаль в командном турнире Олимпийских игр в Пекине.

«К сожалению, я думаю, золота они нас будут лишать любым способом и в итоге нам его не видать. Опять же, большую роль в этом сыграет сегодняшняя политическая ситуация. Дать сейчас нам золото — это как признать русских победителями. Запад этого не допустит. Будут использованы все рычаги и методы, как бы грустно это ни звучало», — передает слова Железнякова Metaratings.

Сегодня российские фигуристы досрочно завоевали золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Камила Валиева представляла нашу страну в соревнованиях одиночниц. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. Позже она смогла выступить в индивидуальных соревнованиях, заняв там четвертое место. Вручение золота командного турнира России было отложено до выяснения всех обстоятельств дела.

Ранее Алексей Железняков рассказал о состоянии Этери Тутберидзе после Олимпиады.