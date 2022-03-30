Логинов с сотрясением мозга выступит на чемпионате России

Лидер сборной России по биатлону олимпийский призер Александр Логинов во время тренировки в родном Саратове неудачно упал и получил небольшое сотрясение мозга. Об этом сообщает Telegram-канал «Арена Урала».

Напомним, что после Кубка Союза биатлонистов России (СБР) Логинов, выступающий за команду Тюменской области, отправился с семьей к себе домой в Саратов. Спортсмен продолжал поддерживать свою физическую форму и тренировался самостоятельно. В ходе одной из тренировок Александр упал и получил серьезное повреждение.

Врачи диагностировали легкое сотрясение мозга, и Логинов вынужден был неделю не упражняться. В Тюмень биатлонист прибыл вечером 28 марта, а уже утром вышел на официальную тренировку.

Отметим, что олимпийский призер заявлен в спринтерскую гонку чемпионата России, которая стартовала в Тюмени сегодня в 9:00 по московскому времени.

Текстовую онлайн-трансляцию соревнования ведет «Газета.Ru».

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить деятельность СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации на Украине.