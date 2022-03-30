Стало известно, когда Медведев вернется на первое место в мировом рейтинге

29 марта российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Дженсона Бруксби в 1/8 финала турнира «Мастерс-1000» в Майами.

В четвертьфинале 26-летний спортсмен померится силами с поляком Хубертом Хуркачем. Как сообщает портал Tennis365, если Медведев победит в этой встрече, то вернется на первое место в мировом рейтинге.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. О том, что он станет вторым, стало известно 14 марта, когда Даниил проиграл французу Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в американском Индиан-Уэллсе. Медведев стал третьим в истории россиянином во главе рейтинга ATP после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

Напомним, что Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях. До турниров АТР и Женской теннисной ассоциации (WTA) россияне допущены в нейтральном статусе.

Ранее Медведев оценил свои шансы вернуться на первое место в рейтинге ATP.