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Старков прокомментировал решение Карпина о мартовских сборах российских футболистов

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший игрок московского «Локомотива» и финалист Кубка России 2008 года в составе пермского «Амкара» Иван Старков в интервью «Газете.Ru» прокомментировал причины, по которым главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал футболистов на мартовские сборы команды.

«Тренер продолжает свою работу. Рано или поздно нам разрешат участвовать в официальных матчах, и команда должна быть готова. Игроки должны понимать, что, если они себя проявляют, то их ждет вызов в сборную, на них рассчитывает тренер. Поэтому собрать команду, поговорить с ребятами, объяснить, что нужно продолжать показывать хорошую игру в чемпионате, выдавать максимум, чтобы попасть в сборную, — это правильное решение. Сборная России не должна оставаться без товарищеских матчей или сборов. Я понимаю логику Карпина», — поддержал главного тренера Старков.

Специалист не сомневается, что тренировки сборников с Карпиным пойдут команде на пользу, поскольку российский тренер всегда предъявляет высокие требования к футболистам.

«Спустя рукава с Карпиным невозможно работать. У него высокие требования. Я не представляю, чтобы при Карпине кто-то не выкладывался полностью. Такой игрок в следующий раз просто не приедет», — заявил 36-летний наставник клуба команды третьего дивизиона «Темп».

Ранее Старков отметил, что РПЛ не нуждается в уменьшении количества команд.

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