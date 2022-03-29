РФС примет участие в конгрессе ФИФА

Российский футбольный союз примет участие в ближайшем конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, что конгресс состоится 31 марта в Дохе (Катар). Делегацию РФС будет возглавлять генеральный секретарь организации Александр Алаев.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

РФС объявил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на данное решение.

Ранее Старков поделился мнением о том, способны ли столичные клубы «Динамо» и ЦСКА навязать борьбу петербургскому «Зениту» в чемпионате РПЛ.

7 марта ФИФА разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года. В это время игроки могут выступать за любой зарубежный клуб.