Губерниев: в IBU люди улыбаются тебе в глаза, а за спиной скажут что угодно

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о решении исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить деятельность Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации на Украине. Об этом стало известно сегодня, 29 марта.

«IBU — пионеры, а у пионеров должны быть розовые щеки. Так в свое время сказала Надежда Крупская. Люди с розовыми щеками пытаются все сделать быстрее и быстрее. Чтобы все федерации спорта в мире посмотрели, какие биатлонисты молодцы, какие IBU молодцы, что сделали это (отстранили российский спортсменов. — прим. «Газеты.Ru») быстрее всех! Срочно выгнать всех русских!» — приводит слова Губерниева Sport24.

Комментатор также отметил, что нельзя доверять людям, работающим в IBU.

«В IBU наши друзья — это люди, которые при решении вопросов улыбаются тебе в глаза, а за спиной скажут что угодно», — заявил Губерниев.

Ранее стало известно, что СБР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение IBU об отстранении российских биатлонистов.