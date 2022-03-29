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Команда Овечкина разгромно уступила «Каролине»

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Washington Capitals/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дома разгромно проиграл «Каролине» со счетом 1:6.

Хозяева пропустили уже на третьей минуте. Счет в матче открыл американский нападающий «Каролины» Степан Дерек. Спустя пять минут гости удвоили свое преимущество. Гол на счету Мартина Нечаса.

Во втором периоде «Вашингтон» силами Тома Уилсона смог отыграть одну шайбу, но на большее «Кэпиталз» не хватило. В оставшееся время голкипер хозяев Витек Ванечек пропустил еще три шайбы, а в третьем периоде на лед уже вышел российский вратарь Илья Самсонов. Он пропустил лишь раз – от Брэди Шея. Стоит отметить, что в составе «Каролины» результативной передачей отметился Андрей Свечников.

Российские игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин завершили встречу с показателем полезности -3.

Для Александра Овечкина, результативно проводящего этот сезон, матч против «Каролины» стал всего лишь вторым за последние девять матчей, когда он уходил с площадки, не набрав очков.

Ранее Сергей Коньков назвал причину феноменального сезона Александра Овечкина в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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