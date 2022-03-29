Мостовой считает, что «Спартак» потеряет еще много игроков

Бывший игрок сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном уходе иностранных игроков столичного клуба.

«Сейчас время такое, что нужно привыкать к уходам. Думаю, это не последний уход из «Спартака». Не могу сказать точно, сколько еще игроков уедет, но если судить со стороны, то много. Каждый день кто-то может спокойно уйти. К тому же у них на это есть все права. Уровень у нас будет падать, как бы мы этого не хотели», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) из-за ситуации на Украине разрешила легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ) приостанавливать свои контракты с российскими клубами. Игрок на время до 30 июня 2022 года сможет выступать за любой европейский клуб. Заключить соглашение с новой командой футболист обязан до 7 апреля.

Сегодня стало известно, что бразильский защитник красно-белых Айртон может перебраться во «Фламенго». На протяжении трех сезонов он является основным игроком команды.

После 22 туров РПЛ «Спартак» занимает девятое место. 2 апреля подопечные Паоло Ваноли сыграют с «Локомотивом».

Ранее Дмитрий Парфенов объяснил, кто может заменить Айртона в «Спартаке».