Почетный президент ФФККР отреагировал на слова Пападакис о российских фигуристах

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Валентин Писеев назвал недостойными слова французской фигуристки Габриэлы Пападакис об отсутствии россиян на чемпионате мира в Монпелье.

«Очень недостойное высказывание, потому что на самом деле это не так, как она говорит. У нас были и останутся много друзей, которые нас поддерживают, с которыми у нас очень хорошие отношения. Подобного рода заявления не должны иметь место, тем более, когда говорят олимпийские чемпионы и чемпионы мира», — приводит слова Писеева Metaratings.

Также он отметил неправоту француженки и заявил, что ее слова не делают ей чести.

Пападакис, выступающая в паре с Гийомом Сизероном, рассказала об атмосфере на чемпионате мира в Монпелье в отсутствии россиян и заявила, что это нечто особенное, что без них меньше напряжения. Французская пара на этом турнире завоевала золотую медаль.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен.

В конце марта российские фигуристы приняли участие в Кубке Первого канала.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Габриэле Пападакис стоит поучиться у Анны Щербаковой правильно формулировать мысли.