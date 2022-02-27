Махачев рассказал, что Дана Уайт подтвердил проведение его титульного боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев на пресс-конференции после боя с Бобби Грином заявил, что президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что россиянин будет участвовать в титульном бое.

«Сейчас мы шли сюда, позвонил Дана Хабибу и сказал: «Ислам заслужил, он будет драться за титул следующим». Если говорить о Бенеиле — ему нужно кого-то победить, если он хочет подраться со мной. Дана сказал, что я дерусь за титул следующим. Еще позавчера я сказал, что Бобби — не мой уровень, и сейчас я хочу показать мой реальный уровень», — передает слова Махачева «Спорт-Экспресс».

Сегодня Махачев одержал победу над Бобби Грином в главном поединке UFC Fight Night 202. Россиянин победил в первом раунде техническим нокаутом.

Теперь в смешанных единоборствах на счету Махачева 22 победы и одно поражение. Грин одержал 29 побед и потерпел 13 поражений. Также один поединок с участием американца завершился вничью.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Отметим, что Махачев изначально должен был провести поединок против ирано-американского спортсмена Бенеила Дариуша. Поединок не состоялся из-за травмы у 32-летнего бойца. Грин согласился заменить Дариуша за несколько дней до начала боя.

Ранее Ислам Махачев рассказал, где хочет подраться за пояс UFC.