Российский боец Махачев победил Грина в первом раунде главного поединка UFC Fight Night 202

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев одержал победу над Бобби Грином в главном поединке UFC Fight Night 202.

Махачев победил в первом раунде техническим нокаутом.

Теперь в смешанных единоборствах на счету россиянина 22 победы и одно поражение. Грин одержал 29 побед и потерпел 13 поражений. Также один поединок с участием американца завершился вничью.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Отметим, что Махачев изначально должен был провести поединок против ирано-американского спортсмена Бенеила Дариюша. Поединок не состоялся из-за травмы у 32-летнего бойца. Грин согласился заменить Дариуша за несколько дней до начала боя.

Ранее бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор отреагировал на шутку Ислама Махачева.