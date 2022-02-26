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Сборная России по биатлону не примет участия в оставшихся этапах Кубка мира

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Сборная России по биатлону не будет участвовать в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU в сезоне-2021/22. Об этом сообщается в заявлении на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

«Чтобы не подвергать роccийcких cпортcменов риcку унижения и иcключить угрозу их безопаcноcти на оcтавшихcя этапах Кубка мира и Кубка IBU, Cоюз биатлониcтов Роccии принял решение не учаcтвовать в этих cоревнованиях», — говорится в заявлении.

Напомним, 26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

Использование флага, гимна и другой национальной символики запрещено — только флаг IBU, комбинезоны должны быть нейтральные по цвету и дизайну и без национальных символов. Такие решения были приняты исполкомом IBU на фоне событий на Украине.

Оставшиеся этапы Кубка мира состоятся в финском Контиолахти, эстонском Отепя и норвежском Осло. Этапы Кубка IBU пройдут в швейцарском Ленцерхайде и итальянском Риднауне.

Ранее глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте заявил, что в организации не хотят видеть российских лыжников на оставшихся стартах Кубка мира.

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