Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Карты российских банков будут работать в РФ, несмотря... 19:23
Российские войска ликвидировали дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым 19:20
Сборная России по биатлону не примет участия в оставшихся этапах Кубка мира 19:14
В Ирландии сорвали герб с ворот посольства России 19:05
Глава погранслужбы Украины заявил о презрении к коллеге из Белоруссии 19:04
Романцев отреагировал на заявление Польши о нежелании играть с Россией... 18:56
В Минтрансе заявили, что будут действовать «зеркально» в вопросе... 18:55
Тренер «Динамо» Шварц: я не тот, кто возьмет билет, прыгнет в самолет и... 18:42
В офисе президента Украины объяснили отказ Киева вести переговоры 18:39
В МИД ЛНР заявили о «болезненном» продвижении к границам... 18:37
Бесплатная ставка 2000 р.

Швеция отказывается играть с Россией в стыках ЧМ-2022

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Сборная Швеции по футболу не будет проводить возможную финальную встречу стыкового турнира за выход на чемпионат мира — 2022 с Россией вне зависимости от места проведения матча.

«Помимо моральных соображений, которых самих по себе более чем достаточно, можно также задаться вопросом, насколько матчи с участием сборной России могут быть гарантированы с точки зрения безопасности в сложившейся ситуации, даже на нейтральной территории», — говорится в сообщении на сайте Шведского футбольного союза.

Напомним, 26 февраля глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что национальная команда Польши отказывается проводить стыковой матч против России.

Сборные России и Польши должны провести свой полуфинальный стыковой матч отбора к чемпионату мира 2022 года 24 марта. На данный момент место проведения матча еще не выбрано.

Встреча должна была проходить в Москве на стадионе «Динамо». Однако после событий в Украине Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил запретить принимать домашние матчи российской сборной и клубов в еврокубках на территории нашей страны.

Победитель пары встретиться в финале стыкового турнира с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть