Швеция отказывается играть с Россией в стыках ЧМ-2022

Сборная Швеции по футболу не будет проводить возможную финальную встречу стыкового турнира за выход на чемпионат мира — 2022 с Россией вне зависимости от места проведения матча.

«Помимо моральных соображений, которых самих по себе более чем достаточно, можно также задаться вопросом, насколько матчи с участием сборной России могут быть гарантированы с точки зрения безопасности в сложившейся ситуации, даже на нейтральной территории», — говорится в сообщении на сайте Шведского футбольного союза.

Напомним, 26 февраля глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что национальная команда Польши отказывается проводить стыковой матч против России.

Сборные России и Польши должны провести свой полуфинальный стыковой матч отбора к чемпионату мира 2022 года 24 марта. На данный момент место проведения матча еще не выбрано.

Встреча должна была проходить в Москве на стадионе «Динамо». Однако после событий в Украине Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил запретить принимать домашние матчи российской сборной и клубов в еврокубках на территории нашей страны.

Победитель пары встретиться в финале стыкового турнира с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.