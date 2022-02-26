WBC не будет признавать и утверждать бои в России

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение не признавать и не утверждать поединки под эгидой организации на территории Российской Федерации в связи с политической ситуацией, сообщает официальный сайт WBC.

«WBC не будет признавать или санкционировать любую боксерскую деятельность в России до дальнейшего уведомления, пока на Украине не будет восстановлен мир и права человека не будут защищены», — говорится в заявлении WBC.

Также в сообщении организации отмечено, что WBC ведет переговоры с другими санкционирующими организациями и всеми представителями боксерской индустрии, чтобы добиться мира.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своем официальном сайте заявила о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом России и в их честь не будет звучать гимн страны.

Напомним, что сегодня FIS также принял решение отменить все оставшиеся этапы Кубка мира в России. В России были запланированы Кубок мира по ски-кроссу, Кубок мира по акробатике, Кубок мира по прыжкам с трамплина среди женщин и Кубок мира по лыжным гонкам. Соревнования должны были пройти в конце февраля и в конце марта в Солнечной долине, Ярославле, Нижнем Новгороде и Тюмени соответственно.