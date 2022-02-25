FIS запретила гимн и флаг России на лыжных соревнованиях

Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своем официальном сайте заявила о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом России и в их честь не будет звучать гимн страны.

«Совет единогласно решил, что в соответствии с рекомендациями МОК для международных федераций все российские спортсмены могут продолжать участвовать во всех соревнованиях FIS. Спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и именем страны Россия, хотя флаг и гимн FIS будут использоваться на всех официальных мероприятиях, включая церемонии», — сказано в сообщении.

Напомним, что сегодня FIS также принял решение отменить все оставшиеся этапы Кубка мира в России. В России были запланированы Кубок мира по ски-кроссу, Кубок мира по акробатике, Кубок мира по прыжкам с трамплина среди женщин и Кубок мира по лыжным гонкам. Соревнования должны были пройти в конце февраля и в конце марта в Солнечной долине, Ярославле, Нижнем Новгороде и Тюмени соответственно.

Ранее Сергей Крянин прокомментировал решение FIS отменить этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.

«Реакция отрицательная. Страна готовилась к проведению этого мероприятия. Причины мы все знаем, у нас и другие спортсмены страдают», — отметил Крянин.