Медведев назвал «шансом отомстить» возможный матч с Надалем

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями о возможном поединке с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале турнира в Мексике.

В матче четвертьфинала первая ракетка России одержал победу над представителем Японии Йосихито Нисиокой. Встреча, которая продолжалась 1 час 10 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. В полуфинале россиянин встретится с победителем матча между Надалем и американцем Томми Полом.

«Своего рода шанс отомстить. Я должен учиться у лучших, то есть у Рафаэля, Роджера, Новака, Энди. Всегда, когда они проигрывали в тяжелом матче, они пытались отомстить. Иногда им это удавалось, иногда нет. Это то, что я собираюсь попытаться сделать, если буду играть с Надалем», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Медведев и Надаль встретились в январе в финале Открытого чемпионата Австралии. Российский теннисист вел по сетам 2:0, однако проиграл три партии подряд и упустил победу.

Ранее сообщалось, что Медведев прокомментировал то, что через несколько дней возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов, сместив с первой строчки серба Новака Джоковича.