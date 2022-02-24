Овечкин: мне больше не 19 лет, очевидно, что игра меняется

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, почему в нынешнем сезоне он стал отдавать больше голевых передач. Его слова передает The Wall Street Journal.

«Мой сдвиг в сторону голевых передач? Мне больше не 19 лет. Все играют быстрее? Очевидно, что игра меняется. Лига меняется. В нее приходит много молодых ребят — поэтому они и быстрые. Как я провожу подготовку? Не собираюсь раскрывать свои секреты», — сказал Овечкин.

На счету 36-летнего россиянина в нынешнем сезоне НХЛ 31 заброшенная шайба и столько же результативных передач. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. По этому показателю он занимает четвертое место в лиге. Лидирует нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзатль (33+32).

Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 761 шайбу в карьере. На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. На первом месте — Уэйн Гретцки, которому за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин установил уникальный рекорд в НХЛ.