СМИ: в Европарламенте призвали УЕФА прекратить сотрудничество с «Газпромом»

Несколько депутатов Европарламента призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратить сотрудничество с «Газпромом» из-за ситуации с признанием суверенитета ДНР и ЛНР, передает Sportschau.de.

По данным источника, представители законодательного органа власти послали главе УЕФА Александру Чеферину письмо, в котором потребовали перенести место проведения финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, а также прекратить любое сотрудничество с «Газпромом». Напомним, российская компания является спонсором Лиги чемпионов.

Финал главного клубного турнира Европы должен состояться на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.

Ранее экс-форвард пермского «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал информацию, согласно которой из-за конфликта между Россией и Украиной Санкт-Петербург могут лишить финала Лиги чемпионов.