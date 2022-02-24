Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Путин призвал украинских военных в Донбассе «сложить оружие и идти домой» 07:36
Генсек ООН Гутерриш призвал Путина вернуть войска 07:29
МВД Украины: военные объекты в Киеве, Днепре и Харькове подверглись атаке 07:26
Путин заявил об империи лжи на Западе 07:22
Загитова вспомнила о золоте Олимпиады-2018 07:17
Кулеба назвал происходящие на Украине войной и заявил, что страна будет защищаться 07:14
Путин назвал действия РФ самозащитой 07:12
Небензя: события на Украине нельзя называть войной, это специальная военная операция 07:10
Mash: жители Киева спешно покидают город 07:06
CNN: взрывы рядом с Киевом являются ракетными ударами 07:01
Бесплатная ставка 2000 р.

СМИ: в Европарламенте призвали УЕФА прекратить сотрудничество с «Газпромом»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Несколько депутатов Европарламента призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратить сотрудничество с «Газпромом» из-за ситуации с признанием суверенитета ДНР и ЛНР, передает Sportschau.de.

По данным источника, представители законодательного органа власти послали главе УЕФА Александру Чеферину письмо, в котором потребовали перенести место проведения финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, а также прекратить любое сотрудничество с «Газпромом». Напомним, российская компания является спонсором Лиги чемпионов.

Финал главного клубного турнира Европы должен состояться на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.

Ранее экс-форвард пермского «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал информацию, согласно которой из-за конфликта между Россией и Украиной Санкт-Петербург могут лишить финала Лиги чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть