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Воробьев раскритиковал уровень хоккея на Олимпиаде-2022

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David W Cerny/Reuters

Бывший главный тренер сборной России по хоккею, а ныне наставник магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев высказался об уровне хоккея на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Это антиреклама хоккея, если зрители будут видеть полтора-два гола за игру. Так мы потеряем большую часть болельщиков, которые уйдут в другие виды спорта.

Площадки уменьшили, а зацепы и захваты оставили прежними, как в старые времена. А ведь времени для принятия решения у атакующей стороны стало гораздо меньше. Опять же, я не говорю о какой-то конкретной сборной, а говорю о том, что в целом было на Олимпиаде», — приводит слова Воробьева «Чемпионат.com».

Напомним, подопечные Алексея Жамнова в финальном матче олимпийского хоккейного турнира уступили сборной Финляндии со счетом 1:2. Единственную шайбу за нашу сборную забросил нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

В этом матче сборная России установила антирекорд Олимпиады по количеству бросков по чужим воротам в стадии финальных матчей.

На пути к финалу россияне оказались сильнее сборных Швейцарии, Дании, Швеции и лишь единожды проиграли – команде Чехии на групповой стадии турнира.

Ранее президент «Норильского никеля» Владимир Потанин высказался о выступлении сборной России по хоккею на Олимпийских играх.

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