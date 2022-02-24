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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Якубко: если поляки не прилетят в Москву, они очень низко упадут в моих глазах

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РИА Новости

Экс-форвард пермского «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал информацию, согласно которой из-за конфликта между Россией и Украиной Санкт-Петербург могут лишить финала Лиги чемпионов, а стыковой матч чемпионата мира — 2022 Россия — Польша перенести на нейтральное поле.

«Забрать финал Лиги чемпионов у Петербурга? Это полная глупость и бред. То, что они делают и то, что хотят сделать — это неправильно. Россия, как страна, старалась, чтобы все было готово. В Санкт-Петербурге отличные условия и прекрасный новый стадион.

Верю ли, что поляки не приедут на стыковой матч чемпионата мира в Москву? Четыре дня назад я был в Москве. Никто никому не делал ничего плохого.

Мы, спортсмены, будем говорить, что политику не надо втягивать, но это все равно будет происходить. И если поляки так поступят, это будет очень большой ошибкой. В Москве все спокойно, и нет смысла им не прилетать. Если поляки не прилетят, в моих глазах они упадут очень низко», — приводит слова словака «РБ Спорт».

Финал главного клубного турнира Европы должен состояться на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.

Сборные России и Польши сыграют в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2022 в Катаре. Игра состоится 24 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Победитель пары 29 марта встретится с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.

Ранее бывший вратарь московского «Спартака» Войцех Ковалевски уверен, что сборная Польши сможет победить Россию.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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