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У российского хоккеиста Амирова диагностирована опухоль головного мозга

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ХК «Салават Юлаев»

У российского форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, который был задрафтован «Торонто Мэйпл Лифз», обнаружили опухоль головного мозга. Об этом сообщил генеральный менеджер канадского клуба Кайл Дубас на сайте команды.

«Сезон-2021/2022 Родион начал в составе «Салавата Юлаева», но выбыл из-за травмы. В процессе выздоровления после этой травмы у него развились некоторые новые, не связанные с ней симптомы, которые потребовали продолжающихся обширных исследований в течение последних нескольких месяцев. В настоящее время Родион проходит лечение в медицинском учреждении в Германии и не вернется на лед до конца сезона», — сказано в сообщении.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 20-летний форвард принял участие в 10-и встречах, в которых ему удалось забросить одну шайбу и сделать три результативные передачи.

Амиров выступал за сборную России на молодежных чемпионатах мира 2020-го и 2021-го года.

Ранее сообщалось, что на 53-м году жизни скончался бывший хоккеист московского «Динамо» Александр Юдин.

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