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Смородская: риск потерять финал Лиги чемпионов — очень большой

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слухи о том, что Санкт-Петербург могут лишить права проведения финала Лиги чемпионов-2021/22.

«Риск потерять финал Лиги чемпионов — очень большой. Нам в этой ситуации ничего не остается, только ждать решения УЕФА. Надеюсь на лучшее, что не будет дальнейшей эскалации напряженности. Также хочется верить, что наши команды ни откуда не исключат», — приводит слова экс-главы «Локомотива» «РБ Спорт».

Финал главного клубного турнира Европы должен состояться на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.

Напомним, что несколько британских изданий опубликовали информацию о том, что Санкт-Петербург может лишиться права проведения финала Лиги чемпионов из-за признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). А британский премьер-министр Борис Джонсон объявил, что проведение футбольных турниров в нашей стране немыслимо.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

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Футбол. Лига чемпионов
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