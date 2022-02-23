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В США хотят предоставлять вид на жительство людям, сообщающим о допинге в России

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РИА Новости

Член американской демократической партии Стив Коэн выступил с предложением принять законопроект о предоставлении вида на жительство российским гражданам, которые будут информировать о допинге среди отечественных спортсменов. Об этом сообщает Twitter Антидопингового агентства США (USADA).

«Мы обязаны стоять рядом с смелыми людьми, которые готовы рискнуть своим благополучием, чтобы защитить чистый спорт, права спортсменов и принципы честной игры», — сказано в сообщении.

Напомним, что во время Олимпийских игр в Пекине стало известно о том, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат. Проба была взята в декабре прошлого года, а данные обнародованы во время Игр-2022. Спортсменка отстояла свое право на выступление в личном турнире, но расследование дела продолжается.

Решение о вручении медалей призерам командного турнира, в котором Валиева принимала участие, будет принято после завершения расследования.

Позже глава USADA Трэвис Тайгарт заявил, что США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».

Ранее сообщалось, что испанская фигуристка Лаура Баркеро сдала положительный допинг-тест на Олимпийских играх в Пекине.

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