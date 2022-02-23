В ФИФА прокомментировали информацию о возможном переносе матча Россия-Польша

Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала появившуюся информацию о том, что стыковой матч отбора к чемпионату мира-2022 между сборными России и Польши может быть перенесен.

«ФИФА следит за ситуацией», — передает слова пресс-службы организации «РИА Новости».

Сборные России и Польши сыграют в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта. Победитель пары 29 марта встретится с победителем матча между командами Швеции и Чехии. Если выиграет сборная России, то и второй матч она должна провести в Москве.

Напомним, что министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил о желании перенести стыковой матч чемпионата мира по футболу 2022 года против сборной России на нейтральное поле. По его словам, в стране опасаются за безопасность футболистов на фоне признания ДНР и ЛНР.

Также появилась информация о том, что УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в другой город.

Ранее сообщалось, что Польский футбольный союз (PZPN) обратился в ФИФА с просьбой прояснить вопросы, связанные с организацией встречи со сборной России в Москве.