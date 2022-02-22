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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украинец Калитвинцев: варианты из России даже рассматривать не буду

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РИА Новости

Украинский хавбек «Александрии» Владислав Калитвинцев признался, что не представляет себя в чемпионате России.

«Были ли варианты в России? Нет. Если бы было предложение из России, то даже не рассматривал бы его, а сразу бы отказался.

Что для меня Украина? Все. Украина мне многое дала. Я родился в Москве, но очень мало там прожил. В три года с семьей переехал в Киев. Считаю себя полноценным киевлянином. Для меня Украина — это мой дом», — приводит слова Калитивинцева Fanday.net.

Калитвинцев начал карьеру в киевском «Динамо». Также выступал за чешский «Слован», одесский «Черноморец», луганскую «Зарю», киевский «Арсенал, черниговскую «Десну».

Ранее российский фристайлист Илья Буров рассказал о своем отношении к тому, какой общественный резонанс вызвали его объятия с украинским спортсменом Александром Абраменко.

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Футбол. Чемпионат России
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