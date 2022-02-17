Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Минфин: Россия смогла избежать включения в серый налоговый список Евросоюза 14:46
Врачи заподозрили, что травмы мозга при игре в футбол головой могут отражаться... 14:43
Россиян предупредили об укорочении ноги при работе за компьютером 14:43
Польская фигуристка высказалась о ситуации вокруг Валиевой 14:42
В МИД заявили, что Россия еще работает над реакцией на ответ НАТО... 14:42
Песков прокомментировал сообщения о переброске 7 тыс. военных к границе... 14:40
Адвокат рассказал подробности задержания политолога Соловья 14:33
Женщины в Саудовской Аравии массово решили стать машинистками поездов 14:33
Банки сообщили о новых проблемах из-за переводов нелегальным онлайн-казино 14:31
Чемпионка СССР объяснила, почему поднятие ценза не направлено против российских фигуристок 14:28
Бесплатная ставка 2000 р.

Детский тренер Медведевой объяснила, почему повышение ценза до 17 лет спасет фигурное катание

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Денис Гладков/«Газета.Ru»

Трехкратная чемпионка СССР по обязательным фигурам Асмик Варданян в интервью «Газете.Ru» поделилась мнением о необходимости повысить возрастной ценз выхода на взрослый уровень в фигурном катании с 15 до 17 лет.

«Мне очень жаль, что Женя Медведева теперь вне спорта. Многие фигуристки рано заканчивают карьеру, и мы не успеваем как следует насладиться тем багажом, который они наработали за многие-многие годы. Сейчас обсуждается вопрос о поднятии возрастного ценза в фигурном катании, — и это то, что необходимо нашему виду спорта. Я встретила эту инициативу с большой радостью.

В 2017 году я открыла свою школу фигурного катания, о чем мечтала все эти годы, и поняла, что те усложнения, которые захватили в последнее время фигурное катание, — например, четверные прыжки у девочек, — являются мнимым прогрессом.

Родители очень многих детей, которые даже не начали кататься по юношеским разрядам, уже теряют желание водить их на фигурное катание, поскольку очень повысились требования к технике детей — я говорю сейчас о многооборотных прыжках.

Это очень травмоопасно и для этого нужно очень много времени проводить на льду. Сохранить в таких условиях желание соревноваться и выступать в большом спорте очень сложно.

Если возраст выхода на взрослый уровень поднимут до 17 лет, фигуристы смогут развиваться более поступательно. Специалисты ждали этого момента. Так мы сможем намного дольше сохранить детей в фигурном катании», — сказала Варданян.

Ранее Асмик Варданян рассказала, как тренировала Евгению Медведеву в детском возрасте и как фигуристка планировала выступать за Армению.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть