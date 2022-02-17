Детский тренер Медведевой объяснила, почему повышение ценза до 17 лет спасет фигурное катание

Трехкратная чемпионка СССР по обязательным фигурам Асмик Варданян в интервью «Газете.Ru» поделилась мнением о необходимости повысить возрастной ценз выхода на взрослый уровень в фигурном катании с 15 до 17 лет.

«Мне очень жаль, что Женя Медведева теперь вне спорта. Многие фигуристки рано заканчивают карьеру, и мы не успеваем как следует насладиться тем багажом, который они наработали за многие-многие годы. Сейчас обсуждается вопрос о поднятии возрастного ценза в фигурном катании, — и это то, что необходимо нашему виду спорта. Я встретила эту инициативу с большой радостью.

В 2017 году я открыла свою школу фигурного катания, о чем мечтала все эти годы, и поняла, что те усложнения, которые захватили в последнее время фигурное катание, — например, четверные прыжки у девочек, — являются мнимым прогрессом.

Родители очень многих детей, которые даже не начали кататься по юношеским разрядам, уже теряют желание водить их на фигурное катание, поскольку очень повысились требования к технике детей — я говорю сейчас о многооборотных прыжках.

Это очень травмоопасно и для этого нужно очень много времени проводить на льду. Сохранить в таких условиях желание соревноваться и выступать в большом спорте очень сложно.

Если возраст выхода на взрослый уровень поднимут до 17 лет, фигуристы смогут развиваться более поступательно. Специалисты ждали этого момента. Так мы сможем намного дольше сохранить детей в фигурном катании», — сказала Варданян.

Ранее Асмик Варданян рассказала, как тренировала Евгению Медведеву в детском возрасте и как фигуристка планировала выступать за Армению.