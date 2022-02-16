Плющенко не считает Валиеву победительницей короткой программы на ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мнением об итогах короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Пусть в турнире одиночниц Камила Валиева и занимает сейчас первое место, для меня победительница короткой программы — Аня Щербакова. Ни единой помарки! Блеск! Судьи оценили ее выступление в 80,20 балла. Зато к Камиле были невероятно щедры. Хотя она допустила серьезную ошибку на тройном акселе. Здесь было неудачное приземление — враскорячку. Тем не менее получила баснословные баллы. Честно, я удивлен», — сказал Плющенко.

Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Она с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лучшей. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Тройку замыкает японская спортсменка Каори Сакамото.

С произвольной программой девушки выступят 17 февраля.

Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов наград. Сборная России уже завоевала золото в командном турнире, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду.

Ранее спортивный агент Ари Закарян прокомментировал выступление Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой в короткой программе.