Загитова рассказала, как ей угрожали в интернете

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова ответила на вопрос, как она справляется с хейтом в свой адрес и рассказала об угрозах, которые ей поступали.

«Как я справляюсь с хейтом? Это сложный вопрос. Иногда я из-за этого даже плакала. Было непонимание, почему так пишут. Ведь я не сделала ничего плохого тем, кто пишет мне такие обидные слова и сообщения с угрозами. Потом боишься сделать на улице лишний шаг вправо или влево. Мне писали: «Я тебя найду, ты за все заплатишь!» Хотя непонятно, за что заплатишь… Я не понимаю этих людей», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

На чемпионате мира 2019 года в японской Сайтаме Загитова выиграла золото в одиночном катании.

Кроме золота чемпионата мира Загитова в своем активе имеет медаль высшей пробы Олимпийских игр и чемпионата Европы.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале этого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Ранее Алина Загитова высказалась о ситуации вокруг положительной допинг-пробы россиянки Камилы Валиевой.