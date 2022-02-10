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В Госдуме рассчитывают на наказание для УАФ за поведение болельщиков

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Оливер Хардт, РФС

Депутат Госдумы Борис Пайкин заявил, что рассчитывает, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) понесет наказание за поведение своих болельщиков во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу между Россией и Украиной.

«Очень рассчитываю, что в ходе расследования не будет применена тактика двойных стандартов, и национальная ассоциация Украины понесет дисциплинарное наказание. Назначение УЕФА инспектора по этике и дисциплине, который должен провести расследование инцидента на матче 4 февраля чемпионата Европы по мини-футболу, говорит о том, что поведение украинских болельщиков столь грубо нарушало правила, что на это невозможно было закрыть глаза», — цитирует Пайкина РИА «Новости».

Напомним, что 4 февраля во время полуфинального матча между сборными России и Украины болельщики соперника скандировали оскорбительные выражения в адрес российских футболистов. Характер высказываний также носил политический и националистический характер.

Позже Российский футбольный союз (РФС) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и потребовал провести расследование этого инцидента.

Матч между командами завершился победой россиян со счетом 3:2. В финале подопечные Сергея Скоровича уступили Португалии (4:2).

Ранее Вячеслав Колосков назвал причину поражения сборной России в финале чемпионата Европы по мини-футболу.

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