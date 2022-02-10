В Госдуме рассчитывают на наказание для УАФ за поведение болельщиков

Депутат Госдумы Борис Пайкин заявил, что рассчитывает, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) понесет наказание за поведение своих болельщиков во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу между Россией и Украиной.

«Очень рассчитываю, что в ходе расследования не будет применена тактика двойных стандартов, и национальная ассоциация Украины понесет дисциплинарное наказание. Назначение УЕФА инспектора по этике и дисциплине, который должен провести расследование инцидента на матче 4 февраля чемпионата Европы по мини-футболу, говорит о том, что поведение украинских болельщиков столь грубо нарушало правила, что на это невозможно было закрыть глаза», — цитирует Пайкина РИА «Новости».

Напомним, что 4 февраля во время полуфинального матча между сборными России и Украины болельщики соперника скандировали оскорбительные выражения в адрес российских футболистов. Характер высказываний также носил политический и националистический характер.

Позже Российский футбольный союз (РФС) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и потребовал провести расследование этого инцидента.

Матч между командами завершился победой россиян со счетом 3:2. В финале подопечные Сергея Скоровича уступили Португалии (4:2).

Ранее Вячеслав Колосков назвал причину поражения сборной России в финале чемпионата Европы по мини-футболу.