«Вест Хэм» выступил с заявлением о видео, на котором Зума бьет свою кошку

«Вест Хэм» выступил с заявлением об инциденте с участием защитника Курта Зума. Слова представителя клуба передает The Sun.

Ранее сообщалось, что Зума может быть привлечен к ответственности за жестокое обращение с животными. В интернете появился видеоролик, в котором футболист бьет свою кошку ногой.

«Вест Хэм Юнайтед» безоговорочно осуждает действия нашего игрока Курта Зумы в распространенном видео. Мы поговорили с Куртом и будем решать этот вопрос внутри коллектива, но мы хотели бы дать понять, что мы никоим образом не оправдываем жестокое обращение с животными», — говорится в заявлении.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Зума принял участие в 12 встречах, в котором ему удалось забить один мяч. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость французского защитника составляет €32 млн.

«Вест Хэм» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 37 очков.