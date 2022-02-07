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Колосков назвал причину поражения сборной России в финале ЧЕ по мини-футболу

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной России от Португалии (2:4) в финале чемпионата Европы по мини-футболу.

«Причина нашего поражения одна — сборная Португалии. Соперник стал играть лучше, настырнее и смелее к концу первого тайма. Дело не в нас, а в португальцах, которые полностью перестроились по ходу матча.

Если мы прессинговали в начале, нас хватило на 15 минут, то потом этот прессинг расстроился. Появились пробелы в обороне. Также нарушилась концентрация. Первый гол нам забили как раз из-за нехватки концентрации. Никто не держал игрока, который спокойно пробил по воротам.

Во втором тайме португальцы просто по всем компонентам переиграли нас. Они были техничнее, быстрее и умнее», — приводит слова Колоскова «СЭ».

Напомним, 6 февраля россияне уступили в очередном финале чемпионата Европы сборной Португалии. Футболисты национальной команды не смогли удержать преимущество в два мяча. Таким образом португальцы оформили свое второе европейское чемпионство подряд. В матче за третье место Испания оказалась сильнее сборной Украины (4:1).

На прошлом континентальном турнире сборная России стала обладателем бронзовых наград, в матче за третье место переиграв Казахстан 1:0.

Ранее президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев назвал виновника поражения России в финале ЧЕ.

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