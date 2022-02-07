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Комментатор финала ЧЕ по мини-футболу назвал причины поражения сборной России

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РИА «Новости»

Экс-игрок сборной России по мини-футболу Аркадий Белый высказался об итогах финала чемпионата Европы, в котором сборная России проиграла Португалии со счетом 2:4.

«Нам не хватило психологической устойчивости. Мы могли удержать счет и выиграть. Нам стоило продолжать показывать такую же атакующую игру и во втором тайме. Но у нас нет менталитета победителя. Уже несколько турниров не можем сделать так, чтобы наши игроки сдержали этот удар.

Мое поколение игроков, победители ЧЕ-1999, уже устало быть таким уникальным. Второй пропущенный мяч — гол Путилова. Нет ничего такого в том, что он реагировал на удар с аута. Это техническая ошибка, связанная с тем, что он просто не отбил мяч», — цитирует Белого «Чемпионат.com».

Напомним, 6 февраля россияне уступили в очередном финале чемпионата Европы сборной Португалии. Футболисты национальной команды не смогли удержать преимущество в два мяча. Таким образом португальцы оформили свое второе европейское чемпионство подряд. В матче за третье место Испания оказалась сильнее сборной Украины (4:1).

На прошлом континентальном турнире сборная России стала обладателем бронзовых наград, в матче за третье место переиграв Казахстан 1:0.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал результат финального матча чемпионата Европы между Португалией и Россией.

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