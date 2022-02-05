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Крайдер об Овечкине: странно не видеть лицо НХЛ на Матче звезд

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Официальный сайт НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер поделился мыслями о том, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог принять участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги. Его слова передает сайт НХЛ.

Овечкин не смог принять участия в мероприятии из-за положительного теста на коронавирус. Стоит отметить, что россиянин отказался от участия в Матче звезд в 2019 и 2020 годах.

«Немного странно не видеть тут игрока, которого можно назвать лицом лиги. Но здоровье, конечно, прежде всего. Ови проводит фантастический сезон и заслужил право тут быть. Удивлен ли я его результативностью? И да, и нет. Годы идут, а он совершенно не сбавляет темпа. Овечкин остается эффективным и в большинстве, и при игре в равных составах», — сказал Крайдер.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. В споре снайперов россиянин занимает третье место, уступая Крису Крайдеру (33 заброшенные шайбы) и Леону Драйзайтлю (32). В споре бомбардиров нападающий занимает пятое место.

Ранее голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, комментируя отсутствие Овечкина на Матче звезд, отшутился, что ему не придется отражать броски капитана столичной команды.

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Хоккей. НХЛ
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