«Нет слов»: Фетисов прокомментировал предложение КХЛ не доигрывать сезон

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что у него нет слов от того, что Континентальная хоккейная лига предложила не доигрывать регулярный сезон. Его слова передает «Чемпионат».

«Наверное, КХЛ знает, что делает. Но вообще это решение очень сложно прокомментировать. У меня не находится слов», — сказал Фетисов.

Напомним, что 16 участников Кубка Гагарина предлагают определить по проценту набранных очков от максимально возможных, так как команды провели разное количество матчей.

15 января КХЛ приостановила регулярный чемпионат из-за резкого роста зараженных коронавирусом.

Окончательное решение о возобновлении сезона будет принято после 10 февраля.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал предложение лиги не доигрывать сезон.