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Хоккеисты «Вашингтона» перед матчем исполнили ритуал с импровизированным Овечкиным

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Reuters

Перед началом матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» — «Эдмонтон Ойлерз» (3:5) игроки столичной команды провели традиционный предматчевый ритуал.

Из-за того, что российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сдал положительный тест на коронавирус, он не мог сыграть с «Эдмонтоном», и вместе с тем провести традиционный обряд с одноклубниками. Однако хоккеистов хозяев Тома Уилсона и Карл Хагелина это не смутило. Игроки все равно устроили ритуал, делая вид, будто Овечкин находится перед ними.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. В споре снайперов россиянин занимает третье место, уступая Крису Крайдеру (33 заброшенные шайбы) и Леону Драйзайтлю (32). В споре бомбардиров нападающий занимает пятое место.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал об узнаваемости хоккеистов в столице США. В составе клуба, помимо Кузнецова и Овечкина, выступает также защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.

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Хоккей. НХЛ
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