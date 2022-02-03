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В РФС прокомментировали новость о двойных премиальных за победу над Украиной в полуфинале ЧЕ

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@teamrussia/Twitter

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Эмиль Алиев прокомментировал информацию о том, что сборная России получит двойные премиальные после победы над сборной Украины в полуфинале чемпионата Европы. Матч состоится 4 февраля.

«У нас никогда какие-то отдельные матчи, если это Украина или какой-то другой матч, не выделялись отдельно. Российским футбольным союзом были созданы общие условия, которые были озвучены еще до начала [турнира]», — сказал Алиев «Спорт-Экспрессу».

По информации блогера Ивана Карпова, опубликованной в его Telegram-канале, изначально для мини-футболистов были предусмотрены премии в размере 1 млн рублей на человека за «золото», 750 тыс. — за «серебро» и 500 тыс. — за «бронзу».

РФС планирует удвоить эти суммы — по аналогии с тем, как в организации поступили с премиальными для пляжных футболистов, которые выиграли чемпионат мира в Москве.

Сборная России пробилась в полуфинал европейского первенства, взяв верх над командой Грузии со счетом 3:1. В свою очередь, украинцы оставили за бортом турнира сборную Казахстана, одержав победу 5:3. Встреча национальных команд России и Украины состоится 4 февраля и начнется в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России по мини-футболу получит двойные премиальные, если обыграет Украину на Евро.

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