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Президент ИИХФ сообщил, когда планируется проведение перенесенного МЧМ-2022

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IIHF

Президент Международной Федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, когда планируется проведение перенесенного молодежного чемпионата мира — 2022. Его слова передает ТАСС.

«Когда конкретно совет ИИХФ может собраться для утверждения даты? Молодежный чемпионат мира пройдет летом в канадской провинции Альберта. О датах мы объявим после Олимпиады. Игры будут», — сказал Тардиф.

30 декабря Международная федерация хоккея приняла решение об отмене турнира из-за роста числа заболевших игроков коронавирусом. Позднее президент организации Люк Тардиф заявил, что отмененный турнир планируется провести летом 2022 года, и хозяином соревнований также будет Канада.

Последний раз россияне становились чемпионами МЧМ в 2011 году. Тогда сборную России возглавлял Валерий Брагин.

Ранее сообщалось, что олимпийский хоккейный турнир состоится в ранее назначенные сроки.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

22 декабря НХЛ официально объявила о том, что ее игроки не примут участие на Олимпийских играх. Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в лиге.

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Хоккей. Сборная России
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