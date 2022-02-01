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Хабиб вспомнил о бое с Макгрегором: я был мотивирован его личностью

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UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на встрече в мичиганском институте Мифтах вспомнил о первой защите своего титула в поединке с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

«Я ждал этого боя. Очень хотел драться, я был очень уверен в себе, потому что занимался этим всю жизнь. Моя мотивация была выше. Мы совершенно разные люди. Это касается и человеческих качеств, и спорта. Хотел показать, что мы на разном уровне, хотел показать это миллионам людей. Я был мотивирован его личностью и тем, что он представляет. Мною двигало много вещей, двигало то, что он нравился миллионам людей», — сказал Нурмагомедов.

Напомним, в октябре 2018 года Хабиб удушающим приемом одержал победу над Макгрегором.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений.

Ранее Нурмагомедов рассказал о своих взглядах на воспитание детей в современном мире.

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