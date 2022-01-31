Червиченко о Чалове: возможно, он целыми днями играет в компьютер, по ресторанам ходит

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о переходе форварда ЦСКА Федора Чалова в «Базель» на правах аренды. Слова Червиченко передает «Чемпионат».

«Чалов — очень талантливый футболист, поэтому, надеюсь, эта перемена поможет Федору в дальнейшей карьере. Не знаю, почему у Чалова наступил спад. Возможно, он целыми днями в компьютерные игры играет, по ресторанам ходит, или у него какая-то психологическая проблема. По всей видимости, Чалов очень хочет в Европу. Нашим игрокам говорят, что там царство небесное. И когда Федя не перешел в «Кристал Пэлас», это его надломило», — сказал Червиченко.

Сообщается, арендное соглашение заключено до конца нынешнего сезона. Также известно, что у «Базеля» нет опции выкупа — по окончании аренды Чалов вернется в Москву.

В текущем розыгрыше чемпионата Швейцарии «Базель» занимает вторую строчку в турнирной таблице. Также команда продолжает борьбу в еврокубках — в марте ей предстоят игры 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) 23-летний форвард провел 16 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию последнего дня зимнего трансферного окна в Европе.

Ранее Червиченко прокомментировал анонсированный «Спартаком» переход полузащитника швейцарского «Янг Бойз» и сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейры.