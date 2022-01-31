Губерниев: Медведев правильно сказал — элемент русофобии в теннисе присутствует

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о том, что в финале Australian Open между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем публика больше поддерживала испанца, негативно реагируя на некоторые действия российского теннисиста. Слова Губерниева передает «Чемпионат».

Встреча завершилась волевой победой пятой ракетки мира в пяти сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

«Медведев правильно сказал — элемент русофобии в теннисе присутствует. Но до финала он умело дирижировал всеми негативными потоками. Надо держать удар и быть максимально хладнокровным. Он может относиться к этому с юмором, а здесь это начало работать эмоционально. Даня — серьезный раздражитель для публики и соперников. Хочу пожелать ему крепости духа», — сказал Губерниев.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

В прошлом году победителем Australian Open стал сербский теннисист Новак Джокович, который не смог сыграть на турнире в этом году из-за проблем с вакцинацией.

Ранее Медведев заявил о том, что поменяет свои приоритеты.